Дивовижний зв'язок з природою: як виглядає смарагдове кафе, яке чарує дизайном

Природа стала невід'ємним елементом будь-якого дизайну. Як вдалося створити кафе, яке вивело цей зв'язок на новий рівень – читайте у матеріалі.

Унікальне смарагдове кафе стане новою перлиною Нью-Йорка. Концепція кафе, яку розробила студія ReutovDesign, поєднує в собі креативну інтерпретацію сучасного дизайну та природного стилю.

Цікаво Кактуси та екзотичний інтер’єр: квартира у Нью-Йорку, яка вражає оригінальністю

Затишний заклад має площу всього 46 квадратних метрів. Втім, ідея кафе не в тому, щоб вражати розмірами.

Невибагливий, але стильний інтер'єр / Фото Archdaily

Яскрава та барвиста реалізація передбачає "пробиття" паростків бамбука крізь сірий бетон.

Місце спокою та гармонії / Фото Archdaily

Бетонні стіни контрастують з скляними меблями та зеленими елементами, що створює неперевершену атмосферу.

Новий погляд на "природний" дизайн / Фото Archdaily

Концентрація думок на спокої та творчості – головна ідея проєкту, яку вдалося втілити на 100%.