Дизайн сучасності: у Китаї з'явилася фантастична пам'ятка культури – фото

На березі озера Тай у Китаї планується відкриття нової культурної пам'ятки. Культурний центр розділений на два окремі крила, що містять поєднання залів, освітніх приміщень та галерей.

Проєкт належить видатному архітектору Крістіану де Портзампарку, який є лауреатом міжнародної нагороди з архітектури – Прітцкерівської премії. Центр формується у два крила як відповідь на водне місцерозташування на пішохідній осі великого озера, де житловий район стикається із набережною.

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Стрічка зі сталі та алюмінію звивається навколо культурного центру затоки Сучжоу.

Космічний вигляд культурної споруди / Фото Dezeen

Фасад споруди огорнутий металевою конструкцією довжиною 500 метрів.

Просвітницький центр затоки / Фото Dezeen

Металева стрічка утворює вісімку навколо центру. Помітна конструкція об'єднує два крила будівлі. На цю мить для відвідувачів відчинено оглядовий майданчик висотою в 40 метрів.

Культурний комплекс оточений кафе та торговими площами / Фото Dezeen

Усередині північного крила Культурного центру знаходиться велике фоє, яке веде до оперного театру на 1600 місць. Це крило також включає зал на 600 місць, музичну консерваторію та кінотеатр.

Серед інших просвітницьких приміщень тут є оперний театр, два музеї, освітні приміщення та молодіжний центр.