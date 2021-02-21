Будівля знакової форми у центрі албанської столиці мала чимало призначень: від возвеличення комуністичного лідера до бази НАТО та телеклубу. Зараз розпочалося перетворення занедбаної культурної пам'ятки у прогресивний та сучасний Центр мистецтва та техніки.

Піраміда – колишній музей в албанській столиці, зведений на честь комуністичного лідера Енвера Ходжі. Читайте також Наука у джунглях: у Мексиці збудують новий дослідницький музей Свого часу Піраміда була найдорожчою спорудою, зведеною в Албанії. Піраміда у Східній Європі / Фото Archdaily Біографія споруди: 1988 р. – відкриття піраміди, яку прозвали "Мавзолеєм Енвера Ходжі";

1991 р. – після падіння комуністичного ладу тут відкривається конференц-центр й виставкова зала;

1999 р. – під час війни у Косово – база НАТО;

2001 р. – Top Channel використовує споруду як телецентр;

2021 р. – початок реконструкції споруди. Проєкт дивовижних змін / Фото Archdaily Проєкт реконструкції належить студії MVRDV. Зберігаючи бетонну оболонку, втручання архітекторів відкриє атріум та околиці, тоді як різноманітні кафе, студії та майстерні оточують центр навколо. Оновлена споруда – буде родзинкою столиці Албанії / Фото Archdaily Піраміда стане новим центром культурного життя Тирани та знаковою будівлею нового покоління. Проєкт передбачає безкоштовну післяшкільну освіту для підлітків за новими методами, такими як програмне забезпечення, робототехніка, анімація, музика та кіно.