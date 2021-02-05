Дизайн, який черпає натхнення з води та неба: новий громадський центр у Китаї – фото
У китайській провінції Цзянсі завершили будівництво громадського центру Nanchang Waves. Це унікальна споруда із неймовірною оглядовою вежею.
Джерело: Harmonies Magazine
Міжнародна фірма Nordic-Office of Architecture, що базується в Осло, з офісами в Копенгагені, Лондоні та Рейк'явіку, створила громадський простір унікальної форми. Дизайн парадної площі поєднується із ландшафтом прилеглого озера.
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Комплекс, що включає спіральну оглядову вежу, передню площу та комерційні приміщення розташований в центрі великого житлового комплексу в місті Наньчан.
Надзвичайна форма центру / Фото Harmonies Magazine
Проєкт займає площу майже 6 тисяч квадратних метрів. Дизайнери створили простір, де форма поєднується з оточенням. За основу було взято три елементи – вода, земля і небо. Ці складові дизайну відповідають трьом функціональним зонам: парадна площа, комерційні приміщення та оглядова вежа.
Нова пам'ятка міста / Фото Harmonies Magazine
Основна частина будівлі утворює продовження ландшафтних елементів у трьох вимірах за допомогою розтягнутих кривих та хвиль. До саду на даху можна дістатися з обох боків будівлі.
Незабутні просторові враження / Фото Harmonies Magazine
Під простором даху розкидані роздрібні та комерційні приміщення, які спроєктовані для комфортного та активного відпочинку на передній площі. Найбільша родзинка проєкту – оглядова вежа, що представляє новий дух міста.
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