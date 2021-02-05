В китайской провинции Цзянси завершили строительство общественного центра Nanchang Waves. Это уникальное сооружение с невероятной обзорной башней.

Источник: Harmonies Magazine

Международная фирма Nordic-Office of Architecture, что базируется в Осло, с офисами в Копенгагене, Лондоне и Рейкьявике, создала общественное пространство уникальной формы. Дизайн парадной площади сочетается с ландшафтом прилегающего озера.

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Комплекс, включающий спиральную обзорную башню, переднюю площадь и коммерческие помещения расположен в центре крупного жилого комплекса в городе Наньчан.

Чрезвычайная форма центра / Фото Harmonies Magazine

Проект занимает площадь почти 6 тысяч квадратных метров. Дизайнеры создали пространство, где форма сочитается с окружающим пространством. За основу были взяты три элемента – вода, земля и небо. Эти составляющие дизайна соответствуют трем функциональным зонам: парадная площадь, коммерческие помещения и смотровая башня.

Новая достопримечательность города / Фото Harmonies Magazine

Основная часть здания образует продолжение ландшафтных элементов в трех измерениях с помощью растянутых кривых и волн. В сад на крыше можно добраться с обеих сторон здания.

Незабываемые пространственные впечатления / Фото Harmonies Magazine

Под пространством крыши разбросаны розничные и коммерческие помещения, которые спроектированные для комфортного и активного отдыха на передней площади. Самая большая изюминка проекта – обзорная башня, что представляет новый дух города.