В іспанському регіоні Лою провели вражаючу реконструкцію старого фермерського дому: тепер це два модерні будинки з сучасним дизайном.

Архітектурна студія Azab реконструювала старий фермерський будинок та розділила його на будинки для жінки та її батьків.

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Архітектори вирішили розділити будинок по горизонталі. Житло для батьків займає перший поверх, а квартира дочки – вище.

Дві сім'ї – окремо під одним дахом / Фото Dezeen

Обидва будинки мають власні вхідні двері, але спільний під'їзд на першому поверсі.

Світлий інтер'єр додає затишку та просторості / Фото Dezeen

Основна концепція будинку полягає в тому, щоб скористатися його оригінальною структурою та поєднати в ньому два покоління.

Жодних зайвих деталей / Фото Dezeen

Квартира на першому поверсі має дві спальні, велику кухню та велику вітальню. Всі кімнати мають вікна від підлоги до стелі, які були розроблені для взаємодії будинку з навколишньою місцевістю.

Окремий вхід має кожен поверх / Фото Dezeen

На верхньому поверсі квартира дочки розташована навколо центрального вхідного простору, який одночасно є кухнею. Навколо цього центрального простору розташовані шість кімнат.

Цей дім – хороший варіант роздільного життя для двох поколінь однієї сім'ї.