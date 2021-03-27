В испанском регионе Лою провели впечатляющую реконструкцию старого фермерского дома: теперь это два модерных дома с современным дизайном.

Архитектурная студия Azab реконструировала старый фермерский дом и разделила его на дома для женщины и ее родителей.

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Архитекторы решили разделить дом по горизонтали. Жилье для родителей занимает первый этаж, а квартира дочери – выше.

Две семьи – отдельно под одной крышей / Фото Dezeen

Оба дома имеют собственные входные двери, но общий подъезд на первом этаже.

Светлый интерьер добавляет уюта и обширности / Фото Dezeen

Основная концепция дома заключается в том, чтобы воспользоваться его оригинальной структурой и объединить в нем два поколения.

Никаких лишних деталей / Фото Dezeen

Квартира на первом этаже имеет две спальни, большую кухню и большую гостиную. Все комнаты имеют окна от пола до потолка, которые были разработаны для взаимодействия дома с окружающей местностью.

Отдельный вход имеет каждый этаж / Фото Dezeen

На верхнем этаже квартира дочери расположена вокруг центрального входного пространства, которое одновременно является кухней. Вокруг этого центрального пространства расположены шесть комнат.

Этот дом – хороший вариант раздельной жизни для двух поколений одной семьи.