Два будинки з одного: неймовірне перетворення фермерського житла в Іспанії

Джерело:Dezeen
В іспанському регіоні Лою провели вражаючу реконструкцію старого фермерського дому: тепер це два модерні будинки з сучасним дизайном.
Архітектурна студія Azab реконструювала старий фермерський будинок та розділила його на будинки для жінки та її батьків.
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Архітектори вирішили розділити будинок по горизонталі. Житло для батьків займає перший поверх, а квартира дочки – вище.
Дві сім'ї – окремо під одним дахом / Фото Dezeen
Обидва будинки мають власні вхідні двері, але спільний під'їзд на першому поверсі.
Світлий інтер'єр додає затишку та просторості / Фото Dezeen
Основна концепція будинку полягає в тому, щоб скористатися його оригінальною структурою та поєднати в ньому два покоління.
Жодних зайвих деталей / Фото Dezeen
Квартира на першому поверсі має дві спальні, велику кухню та велику вітальню. Всі кімнати мають вікна від підлоги до стелі, які були розроблені для взаємодії будинку з навколишньою місцевістю.
Окремий вхід має кожен поверх / Фото Dezeen
На верхньому поверсі квартира дочки розташована навколо центрального вхідного простору, який одночасно є кухнею. Навколо цього центрального простору розташовані шість кімнат.
Цей дім – хороший варіант роздільного життя для двох поколінь однієї сім'ї.