Естетика автоматизації: як 3D-друк робить красиве житло доступнішим

Технологія 3D-друку увірвалася в усі сфери нашого життя. Особливо вона може вплинути на архітектуру, адже робить будівництво легшим та менш затратним.

Доступне житло – одна з головних проблем, які намагається вирішити 3D-друк.

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Раніше в архітектурі було вже багато подібних проєктів, але дизайнерів та мешканців через відсутність естетики вони не вражали.

3D-друк робить житло доступнішим / Фото Archdaily

Свою відповідь на цей виклик вирішила дати компанія ICON. Вони створили проєкти сімейних будинків в Табаско (Мексика). Комплексу з 50 будівель естетики та затишку не бракуватиме.

Простий і затишний проєкт / Фото Archdaily

Над виглядом будинків попрацював дизайнер Ів Бегар. Йому вдалося створити простір, в якому будь-хто почуватиметься, як вдома, і який не потребує великих затрат.

Досконалий будиночок / Фото Archdaily