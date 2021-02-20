Естетика та велич Великої Британії: у графстві Суррей продається шикарний маєток

Велична нерухомість зараз використовується як елітний готель із 70 номерами. Окрім садиби неймовірної краси на майбутніх власників тут очікують розкішні доповнення у вигляді басейнів, тенісного корту та прекрасного англійського саду.

Маєток розташований у місті Оксшот, що є історичною столицею графства Сурррей у південній Англії. Загальна площа садиби складає 2,5 тисячі квадратних метрів.

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Красиво оформлена садиба має величну назву "Сrown".

Велич та розкіш / Фото JamesEdition

Загальна площа ділянки складає 1,3 гектара. Престижна нерухомість Crown забезпечує абсолютну приватність та ідеальне поєднання красивого проживання та безпеки.

Територія маєтку наповнена красотою / Фото JamesEdition

Дизайн споруди водночас пишний та домашній. Тут поєднуються сучасні матеріали та технології з класичним дизайном і традиційною майстерністю. На оформлення величного особняка вплинула архітектура англійського графства XVI століття.

Помпезний, але затишний особняк / Фото JamesEdition

Серед головних матеріалів, використаних у будівництві маєтку, переважав мармур та інші види природного каменю. Дім оточений рифленними колонами та вишуканим ландшафтним дизайном.

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