Еталон легких конструкцій: дивовижний майданчик школи на Балі

30 червня 2021 , 15:15
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Джерело:

Archdaily

Шкільні майданчики у жаркому кліматі потребують особливих рішень. Як проблему вирішили на Балі – читайте у матеріалі.

Дизайнери IBUKU створили неймовірну конструкцію, яка служить прекрасним прикладом "бамбукової архітектури" та виконує усі функціональні завдання.

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The Arc – це найновіша будівля в кампусі всесвітньо відомої Зеленої школи на Балі в Індонезії.

Простір готовий до будь-яких подій / Фото Archdaily

Унікальна арка має 19 метрів висоти. Бамбукові опори з'єднані між собою спеціальними сітками, які вигинаються у протилежних напрямках. 

Вражаюча конструкція / Фото Archdaily

Арка, натхненна природою, стане новим витком розвитку в архітектурі легких конструкцій.

 


 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська