Фантастична розкіш: неймовірні фото найдорожчих будинків, які виставлені на продаж

У період пандемії багато "зіркової" нерухомості, саме обслуговування якої обходиться в десятки тисяч доларів, стали тягарем для гаманців своїх власників. На ринку з'явилися пропозиції, від яких перехоплює подих.

Найдорожча нерухомість настільки різноманітна, що заможний людям потрібно буде витратити багато часу на роздуми, аби зробити остаточний вибір. Будинки, які втілюють найсміливіші людські фантазії – далі в матеріалі.

Читайте також Приватна шотландська схованка: продається винятковий острів за ціною гаража у Лондоні

Приватні острови Ватувара, Фіджі

155 мільйонів доларів

Основна привабливість покупки нерухомості на островах Ватувара – можливість придбати не лише земельну ділянку площею 2 тисячі гектарів, а також комплекс розкішних вілл. Всі вони розташовані на березі острова Кайбу. Пропозиція дарує можливість отримати у власність чотири острови з віллами та створити тут фантастичний приватний курорт.

Райська краса / Фото Robb Report

Вілла Firenze, Беверлі-Парк, Каліфорнія

160 мільйонів доларів

Вілла Firenze – це велична садиба неймовірної краси. Атмосфера італійської магії створюється за допомогою дизайну старовинного палаццо. Будинок має площу 600 квадратних метрів та розташований на земельній ділянці площею 3 гектари. Відкритий басейн зі статуями та зонами відпочинку доповнює розкішну картину.

Атмосфера величної Італії / Фото Robb Report

Ранчо Mesa Vista, Пампа, Техас

220 мільйонів доларів

Ранчо Mesa Vista – величезний, неймовірне маєток. Разом з казковим будинком нові власники отримають ділянку розміром 26 тисяч гектарів у східному Техасі.

Неймовірна нерухомість / Фото Robb Report

Ранчо Aspen Valley, Аспен, Колорадо

220 мільйонів доларів

Площа нерухомості складає понад 1000 квадратних метрів. На території розташовано вісім будиночків та кілька експлуатаційних приміщень, включаючи конюшню, гараж із приміщенням для снігоходів та інші зони.

Затишне та величне місце / Фото Robb Report

Casa Encantada, Bel Air, Каліфорнія

225 мільйонів доларів

Casa Encantada – рідкісна історична нерухомість, зведена відомим архітектором Джеймсом Доленою у 1937 році. Родзинкою комплексу є великі сади, які мають вражаючу площу у 1200 квадратних метрів.

Унікальна нерухомість / Фото Robb Report

Ранчо Canyons, Колорадо

279 мільйонів доларів

Маєток у Колорадо можна придбати одразу із кількома автомобілями, особняком та ангаром для літака. Серед мальовничої природи Колорадо розташована основна резиденція, яка має площу 622 квадратних метри. Тут також є обсерваторія, спа-центр та художня студія. Майбутній покупець може залишити всі меблі будинку. Також на продаж виставлено 50 старовинних автомобілів з особистої колекції власника ранчо Хендріка.

Ідеальне розташування резиденції / Фото Robb Report

Брустерські ранчо, Техас

329 мільйонів доларів

Брустер-ранчо – це неймовірна земельна ділянка, площа якої переважає розмір Род-Айленда – найменшого штату США. Власність в районі Біг-Бенд у Техасі об'єднує 22 об'єкти нерухомості, а територія дарує фантастичні краєвиди та інші можливості взаємодії з природою.



Неймовірне місце в оточенні природи / Фото Robb Report

Палац бульбашок П'єра Кардена, Франція

390 мільйонів доларів

Екстравагантна пропозиція Bubble Palace вирізняється своєю винятковою архітектурою. Карден доручив угорському архітектору Антті Ловагу спроєктувати палац на узбережжі Канн у 1975 році. Маєток зведений на кшталт доісторичних печер, де жили перші люди. Незвична нерухомість – це мережа круглих кімнат загальною площею понад 12 тисяч квадратних футів.

Неординарний дизайн / Фото Robb Report

Middle Gap Road, Гонконг

447 мільйонів доларів

Дім має площу 575 квадратних метрів та розташований в ексклюзивному районі Гонконгу Пік.

Мінімалізм та стриманий стиль / Фото Robb Report

Bel Air, Каліфорнія

500 мільйонів доларів

Маєток у Нью-Йорку – це приклад багатства та розкоші. Він має 20 спалень та 30 ванних кімнат. Також тут є п’ять басейнів та шестисмуговий боулінг, тому власникам та гостям не доведеться сумувати.

Приклад багатства та величі / Фото Robb Report