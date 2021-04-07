Фермерський дім для відпочинку: що вийшло із конопельних стін та зеленого даху

У Чехії збудували прекрасну та затишну сільську кабіну. При будівництві споруди використовували незвичні матеріали: коноплю для стін та яскраву зелень – для даху.

Каюта для відпочинку розташована у гірському регіоні з густим листяним лісом. Її спроєктувала відома чеська фірма Atelier у місті Chřiby. Це неймовірний природний та туристичний парк площею 335 квадратних кілометрів.

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Будинок посеред гірського парку побудований за допомогою дерев'яного каркасу.

Милий будиночок / Фото Сontemporist

Основним матеріалом для будівництва хатини було обрано коноплю. Цей природний елемент має чудові ізоляційні властивості, піддається вторинному переробленню, а також стійкий до шкідників, вогню та цвілі. Конструкція даху дозволяє розробити зелену покрівлю: це сприяє взаємодії з навколишньою зеленню та утепленню будинку.



Затишна хатина / Фото Сontemporist

Великі скляні двері по обидва боки соціальних зон будинку наповнюють інтер’єр природним світлом і відкриваються до палуби, яка оточує будинок.

Прекрасний простір / Фото Сontemporist

Усередині є їдальня та кухня. Ванна кімната розроблена із вбудованою впалою ванною, а всі інші конструкції виготовлені з дерева.