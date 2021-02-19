Цей дім посеред лісу наповнений спокоєм та затишком, а його витончені форми та матеріали відображають навколишню флору та не втручаються у природне середовище.

Архітектурна фірма TANK Architectes спроєктувала будинок з ідеальною орієнтацією на сонячне світло. Дім спрямований на стійку архітектуру: деревина, з якої зведена будівля, виготовлена із перероблених матеріалів.

Читайте також Ідеальна реставрація: як в Іспанії реконструювали стару фермерську віллу

Дах будівлі являє собою дерев'яну оболонку зі спеціальним отвором, щоб сонячне світло випромінювало всередині.

Серед гомону пташок та безмов'я лісу / Фото Archdaily

У проєкті особливу увагу приділили вікнам. Кожен отвір створює унікальний просторовий досвід та єднання із природою.

Скляні панелі відображають природне середовище / Фото Archdaily

Внутрішнє наповнення будинку оповите затишком: вбудовані меблі, опорні стіни та бібліотека пропонують комфортний домашній простір.

Великі панорамні вікна створюють атмосферу лісу у домі / Фото Archdaily

Неймовірний будинок у Франції ніби "вислизає" на природу. Делікатна гра світла та змінна атмосфера оточення ще більше посилюють взаємодію з природою.