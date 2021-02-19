Этот дом посреди леса наполнен спокойствием и уютом, а его изящные формы и материалы отражают окружающую флору и не вмешиваются в природную среду.

Архитектурная фирма TANK Architectes спроектировала дом с идеальной ориентацией на солнечный свет. Дом направлен на стойку архитектуру: древесина, из которой построено здание, изготовлена из переработанных материалов.

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Крыша здания представляет собой деревянную оболочку со специальным отверстием, чтобы солнечный свет излучало внутри.

Среди шума птиц и безмолвие леса / Фото Archdaily

В проекте особое внимание уделили окнам. Каждое отверстие создает уникальный пространственный опыт и единения с природой.

Стеклянные панели отражают природную среду / Фото Archdaily

Внутреннее наполнение дома окутано уютом: встроенная мебель, опорные стены и библиотека предлагают комфортное домашнее пространство.

Большие панорамные окна создают атмосферу леса в доме / Фото Archdaily

Невероятный дом во Франции как бы "ускользает" на природу. Деликатная игра света и переменная атмосфера окружения еще больше усиливают взаимодействие с природой.