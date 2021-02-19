Французький затишок: скляний будиночок, який створений для насолоди природою – фото

Джерело:Archdaily
Цей дім посеред лісу наповнений спокоєм та затишком, а його витончені форми та матеріали відображають навколишню флору та не втручаються у природне середовище.
Архітектурна фірма TANK Architectes спроєктувала будинок з ідеальною орієнтацією на сонячне світло. Дім спрямований на стійку архітектуру: деревина, з якої зведена будівля, виготовлена із перероблених матеріалів.
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Дах будівлі являє собою дерев'яну оболонку зі спеціальним отвором, щоб сонячне світло випромінювало всередині.
Серед гомону пташок та безмов'я лісу / Фото Archdaily
У проєкті особливу увагу приділили вікнам. Кожен отвір створює унікальний просторовий досвід та єднання із природою.
Скляні панелі відображають природне середовище / Фото Archdaily
Внутрішнє наповнення будинку оповите затишком: вбудовані меблі, опорні стіни та бібліотека пропонують комфортний домашній простір.
Великі панорамні вікна створюють атмосферу лісу у домі / Фото Archdaily
Неймовірний будинок у Франції ніби "вислизає" на природу. Делікатна гра світла та змінна атмосфера оточення ще більше посилюють взаємодію з природою.