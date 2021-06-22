Фруктовий офіс: дивовижне місце для роботи у В'єтнамі

Сучасні офіси все більше концентруються на позитивному досвіді працівників та зв'язку з природою. Яке рішення знайшли архітектори у В'єтнамі – читайте у матеріалі.

Новий офіс від студії TAA DESIGN став окрасою міста Хошимін. У цьому районі більшість офісних центрів – багатоповерхівки, тож дизайнери вирішили піти іншим шляхом, щоб виділятися із загальної картини.

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На дві сторони фасаду нового офісу цілий день потрапляє сонце, що створює проблему нагрівання приміщення. Вирішити її дизайнери вирішили за допомогою природи.

Уся офісна будівля покрита зеленню / Фото Archdaily

Дерев'яна конструкція навколо будівлі створює місце для зеленої природи та затишні балкони для працівників. Разом з тим, конструкція не закриває вигляд з вікна на місто.

Робоче місце, захищене від сонця природою / Фото Archdaily

"Зелене" рішення дозволило не лише створити для працівників максимально корисні умови, а й виділити будівлю із загального вигляду району. Ймовірно, ідея дизайнерів продовжиться і в інших архітектурних об'єктах.

Новий офіс одразу помітний / Фото Archdaily