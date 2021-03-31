Функціональна архітектура: масштабна стоянка на кілька поверхів у Новій Зеландії

У місті Окленд створили функціональний фрагмент архітектури, щоб максимізувати ефективність роботи порту. Нова будівля допоможе у розвитку району та принесе велику користь людям.

Нова споруда покращує пропускну спроможність автомобілів, рух у порту та набуває форми міського художнього полотна. Будівля стала місцем для встановлення масштабних мистецьких інсталяцій.

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Площа забудови становить 35 тисяч квадратних метрів.

Унікальна споруда / Фото Аrchdaily

Порти Окленда становлять кістяк вантажної логістики та транспорту для Нової Зеландії. Нова споруда – це більше, ніж просто місце для зберігання транспортних засобів. Будівля слугуватиме каталізатором для кращого залучення громадськості в цей район набережної Окленда.



Неймовірний фасад / Фото Аrchdaily

Унікальністю цієї будівлі є 110-метрова цифрова світлова стіна. Вона слугуватиме найновішим майданчиком для масштабних виставок сучасного мистецтва.

Простір для комфортного паркування / Фото Аrchdaily

Одночасно функціональна та естетично приємна будівля прикрашає набережну Окленда. Розумна конструкція об'єкта забезпечує компактність та ефективне використання простору.