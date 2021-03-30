Дерев'яні плавники: привабливий інтер'єр в іспанському ресторані
На одному із найбільших канарських островів в Атлантичному океані –Тенерифе – розташований стильний та особливий ресторан. Скульптурні дерев'яні плавники створюють затишний та незвичний інтер'єр для цього місця.
Джерело:Сontemporist
Острів Тенерифе розташований біля узбережжя Африки, територіально ця територія належить Іспанії. Відома дизайнерська фірма Еstudi завершила будівництво ресторану Ladon Brasa & Grill. Це затишне та комфортне місце спокушає привабливими скульптурними елементами із дерева.
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Дизайн ресторану натхненний зображенням дракона та грецькою міфологією. Простір включає великий зал, покритий численими дерев'яними планками.
Унікальний дизайн / Фото Сontemporist
Дерев'яні планки, кожна з різною формою, створюють скульптурний елемент, який рухається від стін до стелі. Дерев'яні елементи також доповнюють меблі в ресторані, такі як обідні стільці та коричневі шкіряні акценти.
Особливе місце / Фото Сontemporist
Серед інших ключових деталей ресторану – шикарний вестибюль зі стінами та підлогами з вулканічного каменю. Вишуканий простір доповнюють мідні конструкції, чорні керамічні ваги та велике зображення шкіри дракона.
В іншій частині ресторану переважає декор, який нагадує попіл і бризки землі, а також зелений і червоний кольори, що символізують серце дракона.
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