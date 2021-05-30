Чудовий сільський будинок максимально використовує своє розташування для насолоди місцевими краєвидами.

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Дім має площу 250 квадратних метрів та складається з трьох павільйонів.

Пагорб гарантує чудовий краєвид / Фото Archdaily

Вхід в будинок розташований у кам'яній стіні. Також з каменю збудований один з павільйонів, який раніше використовувався як готель.

Світлий дизайн збільшує простори / Фото Archdaily

Два інші павільйони збудовані з дерева, але продовжують концептуальну лінію котеджу.

Камінь додає будинку вишуканості / Фото Archdaily

Міцний піддон являє собою поєднання деревини, місцевого каменю та гофрованої сталі. Розділення павільйонів забезпечує зони для проживання на відкритому повітрі та доступ до північного сонця.

Затишна кухня / Фото Archdaily