Замечательный сельский дом максимально использует свое положение для наслаждения местными пейзажами.
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Дом имеет площадь 250 квадратных метров и состоит из трех павильонов.
Холм гарантирует прекрасный вид / Фото Archdaily
Вход в дом расположен в каменной стене. Также из камня построен один из павильонов, который ранее использовался как гостиница.
Светлый дизайн увеличивает пространства / Фото Archdaily
Два других павильона построены из дерева, но продолжают концептуальную линию коттеджа.
Камень придает дому изысканности / Фото Archdaily
Крепкий поддон представляет собой сочетание древесины, местного камня и гофрированной стали. Разделение павильонов обеспечивает зоны для проживания на открытом воздухе и доступ к северному солнцу.
Уютная кухня / Фото Archdaily