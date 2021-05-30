Гармонія каменю та дерева: будинок в Австралії, який чарує виглядом

На пагорбах поблизу Аделаїди команда Mountford Williamson Architecture створила чудовий будинок, який став втіленням мрій замовників.
Чудовий сільський будинок максимально використовує своє розташування для насолоди місцевими краєвидами.
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Дім має площу 250 квадратних метрів та складається з трьох павільйонів.
Пагорб гарантує чудовий краєвид / Фото Archdaily
Вхід в будинок розташований у кам'яній стіні. Також з каменю збудований один з павільйонів, який раніше використовувався як готель.
Світлий дизайн збільшує простори / Фото Archdaily
Два інші павільйони збудовані з дерева, але продовжують концептуальну лінію котеджу.
Камінь додає будинку вишуканості / Фото Archdaily
Міцний піддон являє собою поєднання деревини, місцевого каменю та гофрованої сталі. Розділення павільйонів забезпечує зони для проживання на відкритому повітрі та доступ до північного сонця.
Затишна кухня / Фото Archdaily