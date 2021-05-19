Чарівний будинок може похвалитися власним садом-оазисом, який розташований далеко від шуму в приватному анклаві. Також тут є три тераси, одна з яких розміщена на даху. З саду та всіх спалень відкривається панорамний вид на гори Трамунтана.

Буде цікаво Із сараю ХІХ століття – у сучасну віллу: як виглядає оновлений комплекс споруд із вежою-сауною

Таунхаус зведений у 1860 році, коли вирощування та експорт апельсину процвітали на Майорці.

Неповторна будівля / Фото Berrow Projects

Справжня архітектурна перлина Casa Mares зведена у час відродження міста Сольєр після спустошення регіону чумою комах. У золотій долині Сольєра народжувалися одні із кращих апельсинів у світі й незабаром місто стало одним із найбагатших у Європі.



Затишна вітальня / Фото Berrow Projects

На стиль таунхаусу вплинула французька архітектура. У той час було модно будувати чудові будинки з кам'яними фасадами та пишними кованими балконами.

Приголомшливі пейзажі / Фото Berrow Projects

Будівля готова відповісти на всі потреби сучасного життя. Нова кухня, тепла підлога та комфортна ванна зведені із високоякісних матеріалів місцевого виробництва.



Комфортабельна сучасніть / Фото Berrow Projects

Територія таунхаусу – це майстерно вимощене подвір'я, затишна обідня зона та чарівний басейн. Водойма з солоною водою розташована в центрі саду і підігрівається цілий рік.

Прокидатися тут прекрасно / Фото Berrow Projects

Нещодавно архітектурна студія Berrow Projects провела тут редизайн для молодої сім'ї, яка захотіла осучаснити дім та додати йому шику XXI століття. Тепер це історичний будинок із прекрасним дизайном найвищого рівня.