Волшебный дом может похвастаться собственным садом-оазисом, который расположен вдали от шума в частном анклаве. Также здесь есть три террасы, одна из которых размещена на крыше. Из сада и всех спален открывается панорамный вид на горы Трамунтана.

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Таунхаус построен в 1860 году, когда выращивания и экспорт апельсина процветали на Майорке.

Неповторимое здание / Фото Berrow Projects

Настоящая архитектурная жемчужина Casa Mares построена во время возрождения города Сольер после опустошения региона чумой насекомых. В золотой долине Сольер рождались одни из лучших апельсинов в мире и вскоре город стал одним из самых богатых в Европе.



Уютная гостиная / Фото Berrow Projects

На стиль таунхауса повлияла французская архитектура. В то время было модно строить замечательные дома с каменными фасадами и пышными коваными балконами.

Потрясающие пейзажи / Фото Berrow Projects

Здание готово ответить на все потребности современной жизни. Новая кухня, теплый пол и комфортная ванная сведены из высококачественных материалов местного производства.



Комфортабельная современность / Фото Berrow Projects

Территория таунхауса – это искусно вымощенный двор, уютная обеденная зона и волшебный бассейн. Водоем с соленой водой расположен в центре сада и подогревается круглый год.

Просыпаться здесь прекрасно / Фото Berrow Projects

Недавно архитектурная студия Berrow Projects провела здесь редизайн для молодой семьи, которая захотела осовременить дом и придать ему шика XXI века. Теперь это исторический дом с прекрасным дизайном высокого уровня.