Гавань неймовірного воркспейсу: рослини та затишні робочі місця у новому офісі у В'єтнамі

Архітектори створили у В'єтнамі унікальні офіси, які завдяки зелені максимально занурюють робочий простір у природну атмосферу.

Студія дизайну MIA спроєктувала власний офіс, який ззовні нагадує ботанічний сад, натомість всередині – відкрита та простора студія.

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Офіс має вдале розташування: навпроти одного із найбільших парків міста Чю-дук.

Краса природи та робочого простору / Фото Designboom

Офіс дизайнерської студії MIA має широкий вид на парк через великі віконні отвори. Такий задум спеціально розроблений для регулювання кількості тропічного сонячного світла, що потрапляє в будівлю. Вікна, що оточують споруду, розміщені на висоті 60 сантиметрів від робочих столів, щоб забезпечити оптимальні умови роботи.

Скляні стіни – чудовий задум / Фото Designboom

У проєкті було надано перевагу ефективності та творчій обстановці. Зовнішні простори будівлі складають низку спокійних місць, де кожен зможе знайти куточок для створення чудових ідей.

Сад, у якому можна творити / Фото Designboom

Безліч прозорих скляних поверхонь виступають як гнучкі "рамки для картин", які команда студії може використовувати для презентацій та виставок.

Чудове місце для натхненної праці / Фото Designboom

Перший поверх – це повітряна зона, котра тісно пов'язана із тихим садом. Суцільні стіни над вікнами використовуються як дошки для прикріплення малюнків та ескізів, що мотивує на творчість За робочим місцем кожного архітектора є бібліотека відібраних та ретельно організованих книг, моделей та матеріалів.