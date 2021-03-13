Гірські вершини та міський пейзаж: у Китаї збудували модерністські вежі

Унікальний комплекс розташований на перетині доріг у великому районі міста Шанхай. Це фантастичне місце, де будуть відбуватися соціальні збори, а також розташуються комфортні офіси та розкішні апартаменти.

Інноваційна розробка – це комплекс веж, які спроєктовані студією Aedas. Творці надихнулися природою Китаю: образом гір, вершин, печер та водоспадів в долинах і створили геометричні форми, що виражаються як гірські вершини та скелеподібні павільйони.

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Комплекс розташований поруч із Шанхайським міським центром скульптури та мистецьким кварталом Редтаун. Метою розробки є досягнення цінності бізнесу шляхом залучення орендарів та споживачів, оскільки архітектура інтегрується з навколишнім контекстом.



Вид на міський пейзаж / Фото Archdaily

Мета проєкту – створити у Шанхаї унікальне місце, де життя, соціальні збори та офіси існують в природних умовах, намагаючись сприяти міжособистісному спілкуванню в епоху інтернет-світу. Грандіозний комплекс має площу близько 260 тисяч квадратних метрів.



Вежі натхненні скелями / Фото Archdaily

Офісні вежі спроєктовані з геометричними вирізами, що нагадують гірські вершини та ведуть очі догори. Натхненне традиційним китайським пейзажним живописом, нашарування гірського контуру зображене за допомогою порожнечі та суцільної смуги.

Динамічний зубчастий фасад / Фото Archdaily

Вежі розташовані у такий спосіб, щоб пропускати природне денне світло вниз, оскільки це посилює циркуляцію пішоходів та зв'язок між північною та південною частиною забудови. Щоб пом'якшити негативні впливи затінення на навколишнє середовище та забезпечити розв'язання проблеми ізоляції житла, укладання будівельних блоків розумно розміщується за допомогою ретельного аналізу місця, механічного навантаження та вимог до сонячної енергії.