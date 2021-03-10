На Манхеттені планують реконструювати історичну споруду 1920-х років і перетворити її на багатофункціональну будівлю, у якій хочуть розмістити офіси, лабораторії для досліджень та громадські площі.

Американсько-ізраїльський архітектор і дизайнер Нері Оксман розробив проєкт реконструкції та оновлення старої офісної будівлі для компанії MIT Media Lab. Нову лабораторію площею понад 3 тисячі квадратних метрів будуть використовувати для дослідження та впровадження нових винаходів, розв'язання складних проблем у архітектурних, міських та планетарних масштабах.

Читайте також Відродження феніксу: на що можна перетворити занедбаний промисловий будинок

Двоповерхова засклена прибудова розміститься на вершині восьмиповерхового будинку в стилі епохи артдеко.

Зовнішній вид новітньої лабораторії / Фото Dezeen

У цій будівлі медична школа планує відкрити науково-дослідну установу, що вивчатиме секвецію геномів та технологію 3D-органоїдів, де стовбурові клітини вирощуються для вивчення реакції клітин на захворювання.

Блискавичний проєкт / Фото Dezeen

Архітектори Рафаеля Віньолі додають скляну прибудову на даху. Проєкт наповнений інноваційними рішеннями, які також включають інноваційний павільйон та скульптури, введені меланіном, щоб дослідити потенціал пігменту для архітектурних застосувань.