Модернізм та сучасність: новітня інноваційна лабораторія у центрі Нью-Йорка
На Манхеттені планують реконструювати історичну споруду 1920-х років і перетворити її на багатофункціональну будівлю, у якій хочуть розмістити офіси, лабораторії для досліджень та громадські площі.
Джерело:Dezeen
Американсько-ізраїльський архітектор і дизайнер Нері Оксман розробив проєкт реконструкції та оновлення старої офісної будівлі для компанії MIT Media Lab. Нову лабораторію площею понад 3 тисячі квадратних метрів будуть використовувати для дослідження та впровадження нових винаходів, розв'язання складних проблем у архітектурних, міських та планетарних масштабах.
Читайте також Відродження феніксу: на що можна перетворити занедбаний промисловий будинок
Двоповерхова засклена прибудова розміститься на вершині восьмиповерхового будинку в стилі епохи артдеко.
Зовнішній вид новітньої лабораторії / Фото Dezeen
У цій будівлі медична школа планує відкрити науково-дослідну установу, що вивчатиме секвецію геномів та технологію 3D-органоїдів, де стовбурові клітини вирощуються для вивчення реакції клітин на захворювання.
Блискавичний проєкт / Фото Dezeen
Архітектори Рафаеля Віньолі додають скляну прибудову на даху. Проєкт наповнений інноваційними рішеннями, які також включають інноваційний павільйон та скульптури, введені меланіном, щоб дослідити потенціал пігменту для архітектурних застосувань.
Поділитися новиною