Гірський мінімалізм: еко-табір, який не захочеться покидати

У горах Казахстану побудували чудовий екологічний табір, який стане одним з улюблених місць туристів.

Tenir Eco Hotels – це модульний глемпінг, розташований на висоті 3200 метрів над рівнем моря, що робить його одним з найвищих готелів у світі.

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Проєкт був розроблений та реалізований компанією Levelstudio менш ніж за 5 місяців із застосуванням модульних технологій збірного будівництва.

Фантастична гірська місцевість / Фото Archdaily

Кожен будинок має площу у 30 квадратних метрів. Модулі виготовлені із сталевого каркасу та алюмінієвих сендвіч-панелей із стійкою ізоляцією з кам’яної вати, що робить їх одночасно жорсткими та добре утепленими.

Комфорт та затишок без зайвих деталей / Фото Archdaily

Для доставки модулів на таку віддалену ділянку виготовляли спеціальні великі санки. Проєкт був зданий у експлуатацію перед початком гірськолижного сезону-2020.

Казковий табір серед гір / Фото Archdaily

Зовнішня геометрія надає унікальний вигляд архітектурі глемпінгу, а також допомагає керувати навантаженням вітру та снігу, що діє на будівлі. Фасади оброблені черепицею з натурального дерева та пофарбованими панелями з алюмінієвого листа. Відвідувачі гірськолижного курорту Шимбулак тепер можуть насолоджуватися ночами в тихому унікальному місці з панорамним видом на казахські гори.