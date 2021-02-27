Крихітні будівлі для відпочинку та спостереження за зорями створені спеціально для навколишнього середовища. Призначення кабін – дозволити людям, які перебувають у них, комфортно наблизитися до природи.

Споруди сконструйовані студією JeanArch та займають площу у 5 квадратних метрів. Усі кабіни повністю відключені від мережі та розташовані на приватному острові.

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Хижі споруджені із максимальною простотою з точки зору будівництва з дотриманням балансу між спорудою та природою.

Надзвичайно романтичний простір / Фото Archdaily

Дерев'яна конструкція зроблена з тих самих порід дерев, що ростуть навколо неї — ялини норвезької. Будівля піднята над землею на дерев’яних стовпах для мінімізування впливу на землю.

Унікальна хижина біля води / Фото Archdaily

Споруда зведена із дерева та обрамлена склом. При яскравому сонці температура може бути дуже високою, для охолодження будівлі кабіни добре провітрюються. До того ж це не місце для денних занять – це простір для нічного спостереження за зорями.

Відпочинок біля природи / Фото Archdaily

Прозорі стіни – головна особливість цих кабін. Не потрібно заповзати у намет і ховати природу за його стінами. У цьому просторі необхідно зручно влягтися на ліжку і рахувати зірки.

Місце єднання із природою / Фото Archdaily

Каюти доступні в декількох різних місцях, починаючи з 2018 року. Перші з них розташовані на острові Генріксгольм. Творцем проєкту є будівельна компанія Fridh & Hell Bygg, яка планує виходити на ринок і розміщувати все більше кабінок в унікальних та красивих місцях.