Гра рівнів: у Мексиці збудували вишуканий готель, що вражає дизайном

Мексиканський архітектор Альберто Калах створив неймовірний готель на березі океану, вигляд якого навряд чи вдасться оминути увагою.
Sforza House – це унікальний готель, що розташований на березі Тихого океану. За задумом архітекторів, це місце має вивести стосунки людини та довкілля на новий рівень.
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Будівля складається з трьох частин, які з'єднуються з коридором, де проходить тонка увігнута лінія. Вигляд з готелю дарує вражаючий вигляд на захід сонця.
Мексиканська розкіш / Фото Archdaily
Оахака – це місце, де середня температура становить 20 градусів, що є комфортною погодою для гостей з будь-якого куточку планети.
Мінімалістична спальня / Фото Archdaily
Дерев'яні двері та жалюзі гарантують повну приватність, але разом з тим можуть бути усунуті для насолоди видами. Багато елементів є цілісними та нерухомими, що створює враження, ніби їх вирізали просто у стінах будівлі.
Краєвид, від якого неможливо відірвати погляд / Фото Archdaily
Sforza House – це казка на березі Тихого океану, яка дозволить розчинитися в природі.