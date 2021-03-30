У кількамільйонному австралійському місті Мельбурн провели масштабну трансформацію вілли та розширили її за допомогою темної цегли. Додатковий житловий простір став чудовим гостьовим місцем.

Архітектурна студія Jackson Clements Burrows Architects, котра базується в Австралії, спроєктувала реконструкцію наявної будівлі історичної спадщини Мельбурна. На місці старої споруди спроєктували сучасну резиденцію із додатковим двоповерховим приміщенням.

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Вишукані інтер'єри прибудови приваблюють темними цегляними стінами. Простір доповнено дерев'яною стелею та прозорим каміном, яким можна насолодитися як з кухні, так і з вітальні.

Прекрасний вигляд споруди / Фото Сontemporist

Кухня розділена на робочий простір та їдальню. Увагу привертають матові чорні кухонні шафи, що вистилають стіну.



Стильна кухня / Фото Сontemporist

Нова спальня має простий, але сучасний дизайн. Також до послуг гостей окрема ванна кімната, яка виходить на внутрішній дворик та з'єднує стару та нову частини будинку.

Чарівна ванна / Фото Сontemporist

Центральним акцентом інтер'єру є скульптурні сходи, встановлені під складним оригамі. У верхній частині сходів є спеціально розроблений навчальний куточок, який має прекрасний вид.