В австралийском городе-миллионике Мельбурн провели масштабную трансформацию виллы и расширили ее с помощью темного кирпича. Дополнительный жилое пространство стало замечательным гостевым местом.

Архитектурная студия Jackson Clements Burrows Architects, которая базируется в Австралии, спроектировала реконструкцию имеющегося здания исторического наследия Мельбурна. На месте старой постройки спроектировали современную резиденцию с дополнительным двухэтажным помещением.

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Изысканные интерьеры пристройки привлекают темными кирпичными стенами. Пространство дополнено деревянным потолком и прозрачным камином, которым можно насладиться как из кухни, так и из гостиной.

Прекрасный вид сооружения / Фото Сontemporist

Кухня разделена на рабочее пространство и столовую. Внимание привлекают матовые черные кухонные шкафы, выстилающие стену.

Стильная кухня / Фото Сontemporist

Новая спальня имеет простой, но современный дизайн. Также к услугам гостей отдельная ванная комната, которая выходит на внутренний дворик и соединяет старую и новую части дома.

Волшебная ванна / Фото Сontemporist

Центральным акцентом интерьера являются скульптурные лестницы, установленные под сложным оригами. В верхней части лестницы есть специально разработанный учебный уголок, который имеет прекрасный вид.