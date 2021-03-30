Игра темных теней: уютная кирпичная вилла в Мельбурне
В австралийском городе-миллионике Мельбурн провели масштабную трансформацию виллы и расширили ее с помощью темного кирпича. Дополнительный жилое пространство стало замечательным гостевым местом.
Источник:Сontemporist
Архитектурная студия Jackson Clements Burrows Architects, которая базируется в Австралии, спроектировала реконструкцию имеющегося здания исторического наследия Мельбурна. На месте старой постройки спроектировали современную резиденцию с дополнительным двухэтажным помещением.
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Изысканные интерьеры пристройки привлекают темными кирпичными стенами. Пространство дополнено деревянным потолком и прозрачным камином, которым можно насладиться как из кухни, так и из гостиной.
Прекрасный вид сооружения / Фото Сontemporist
Кухня разделена на рабочее пространство и столовую. Внимание привлекают матовые черные кухонные шкафы, выстилающие стену.
Стильная кухня / Фото Сontemporist
Новая спальня имеет простой, но современный дизайн. Также к услугам гостей отдельная ванная комната, которая выходит на внутренний дворик и соединяет старую и новую части дома.
Волшебная ванна / Фото Сontemporist
Центральным акцентом интерьера являются скульптурные лестницы, установленные под сложным оригами. В верхней части лестницы есть специально разработанный учебный уголок, который имеет прекрасный вид.
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