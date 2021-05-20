Грайливий характер вишуканої вілли: як правильно використати мозаїку тераццо в інтер'єрі

Барвиста мозаїчна підлога тераццо додає грайливого характеру та свіжості інтер'єру сучасного триплексу у Канаді. Про унікальні деталі дизайну – детальніше у матеріалі.

Дизайнерська студія Dupont Blouin нещодавно оновила інтер'єр будинку в Монреалі. Унікальним елементом дизайну, є барвиста тераццова плита. Вона вистелена на всіх поверхах та додає простору радісного та пустотливого характеру.

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Оновлений дім – це сучасний та просторий триплекс.

Triplex (триплекс) – споруда, яка складається із трьох частин, у кожній проживає окремий власник.

Вишуканий простір / Фото Сontemporist

Підлоги з тераццо можна знайти в різних кімнатах, таких як кухня, їдальня, вітальня, головна спальня та ванна кімната. Підлогове покриття доповнюють різноманітні деталі.



Неймовірні деталі / Фото Сontemporist

Центр будинку "одягнений" у волоський горіх та з'єднує різні рівні споруди. Тут розміщуються сходи та невелика вбиральня. U-подібна кухня має вишукано вигнуту стільницю з відповідними верхніми полицями, які відкриті для легкого доступу.

Неймовірний дизайн / Фото Сontemporist

У будинку також є підвал із телевізійною кімнатою, ігровою кімнатою та дитячою спальнею.