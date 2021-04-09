Хатинка аніме: неймовірний архітектурний дім у Сіднеї

Затишна приватна резиденція, натхненна міцними сімейними стосунками, має чудову форму, зображену у раніше культовому анімаційному фентезі. Чарівний дизайн навмисно усуває межі у єдиному просторі, де поєднуються житлова зона, їдальня та кухня.

Будинок у Сіднеї збудований згідно концепції Totoro House. Три десятиліття тому вийшло анімаційне фентезі Studio Ghibli "Мій сусід Тоторо", яке пропагувало важливість стосунків з родиною, друзями та природою.

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Дім спроєктувала відома австралійська архітектурна майстерня CplusC. Проєкт має площу 277 квадратних метрів.



Оновлений вигляд будинку / Фото Аrchdaily

Стіни, що розділяли простори, були перероблені на вертикальні пороги. Частини прибудови витягуються назовні, щоб утворити зону для відпочинку, приготування їжі та релаксу на відкритому повітрі.

Суцільний спільний простір / Фото Аrchdaily

Будинок можна поділити на три різні зони: приватний простір, спільна житлова площа та внутрішній дворик з садом.



Затишна їдальня / Фото Аrchdaily

Будинок вміщує три спальні із ванною кімнатою, кімнату для гостей та ванну кімнату. Новий дизайн включає велике кругле вікно, що обрамляє вид на зовнішній житловий простір та задній двір, натхненний японською концепцією Shakkei.

Вечірній вид на дім / Фото Аrchdaily

Новий дизайн перетворив раніше темні та похмурі житлові приміщення на одну, наповнену світлом житлову зону відкритого плану. Тут можна готувати вечерю на кухонному острові, насолодитись обідом та читанням на дивані.



Обідня зона на свіжому повітрі / Фото Аrchdaily

Резиденцію прикрашає прекрасний сад із місцевими насадженнями та рослинами, які згодом обернуться над фасадом головної спальні.