Хатинка Баби-Яги: незвичне рішення будиночку для екотуризму

6 травня 2021 , 14:05
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Джерело:

Archdaily

Екотуризм завдяки своїй простоті та можливості відпочити від галасливого світу завойовує все більше прихильників. Варіант будиночку для табору екотуристів та серфінгістів у Чилі – у матеріалі.

Проєкт затишного невеликого спального будиночка належить República Portátil. Будівля має площу всього 9 квадратних метрів.

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Перший такий будиночок побудували на чилійському узбережжі містечка Пеллуе, у таборі для серфінгістів.

Атмосфера спокою та затишку / Фото Archdaily

Будиночок має панорамні скляні бічні стінки, що дарує можливість насолодитися пейзажем крутих скель та Тихого океану.

Спальне місце серед казкової природи / Фото Archdaily

Завдяки палям та спеціальній обшивці каюта не страждає від високої вологості та вітрів. Скласти таку каюту можна за 2 дні, а конструкція проєкту гарантує мобільність житлового простору.

Неквапливий відпочинок / Фото Archdaily

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська