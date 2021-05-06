Хатинка Баби-Яги: незвичне рішення будиночку для екотуризму

Екотуризм завдяки своїй простоті та можливості відпочити від галасливого світу завойовує все більше прихильників. Варіант будиночку для табору екотуристів та серфінгістів у Чилі – у матеріалі.
Проєкт затишного невеликого спального будиночка належить República Portátil. Будівля має площу всього 9 квадратних метрів.
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Перший такий будиночок побудували на чилійському узбережжі містечка Пеллуе, у таборі для серфінгістів.
Атмосфера спокою та затишку / Фото Archdaily
Будиночок має панорамні скляні бічні стінки, що дарує можливість насолодитися пейзажем крутих скель та Тихого океану.
Спальне місце серед казкової природи / Фото Archdaily
Завдяки палям та спеціальній обшивці каюта не страждає від високої вологості та вітрів. Скласти таку каюту можна за 2 дні, а конструкція проєкту гарантує мобільність житлового простору.
Неквапливий відпочинок / Фото Archdaily