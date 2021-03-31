Хронологія королівської нерухомості: огляд будинків принца Гаррі та Меган Маркл

Власність зіркової пари – це не тільки прекрасні приклади міжнародної архітектури, а й можливість краще зрозуміти життя відомого подружжя. Історія нерухомості колишньої королівської сім'ї – у нашому матеріалі.

Історія нерухомості зіркової пари – це захоплюючий огляд того, наскільки змінилося їхнє життя: починаючи від скромної квартири Меган, до палацу, де провів дитинство Гаррі й закінчуючи їхнім надзвичайним особняком у сонячній Південній Каліфорнії.

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Королівська прогулянка місцями, де колись проживали герцог і герцогиня Сассекські.

Середина 80-х та 90-х: принц Гаррі у Kensington Palace

Палац розташований у в одному із західних округів Лондона. Це найменша резиденція королівської сім'ї у столиці Англії.

Маленькі принци Гаррі та Вільям росли у триповерховій будівлі, відомій як "Квартира 8", ходили неподалік у початкову школу та бавились на садовій території. Їхня мати Діана залишалася в цій резиденції до своєї смерті в 1997 році.

Палац був придбаний королем Вільгельмом III в 1689 році / Фото Realtor

2011–2017 рік: квартира Меган Маркл у Торонто

Поки Меган Маркл працювала над серіалом "Костюми", вона винаймала затишну квартиру у Канаді. У апартаментах у стилі бохо вона проживала зі своїми маленькими цуценятами.

Привітна квартира Меган у Торонто / Фото Realtor

2011–2013 рік: дім Маркл у Лос-Анджелесі

На додаток до нерухомості у Канаді, Меган разом зі своїм тодішнім чоловіком Тревором Енгельсоном знімали милу 4-кімнатну віллу у фешенебельному районі Лос-Анджелеса.

Стильний дизайн / Фото Realtor

2012–2016 рік: Гаррі в Nottingham Cottage

Чарівний дім, який ще називають "Нотт Котт", розташований на території палацу Кенсінгтон. Він має дві спальні, дві ванні кімнати та скромний дворик.

Ноттінгемський котедж на території палацу Кенсінгтон / Фото Realtor

2018 рік: Adelaide Cottage

Маєток у графстві Норфолк відомий ще як Йорк-котедж. Він розташований на території Сандрінгемского палацу – приватної садиби Віндзорської династії. Це весільний подарунок королеви Єлизавети для Гаррі та Меган.

Затишна садиба / Фото Realtor

2019 рік: Frogmore Cottage для медового місяця

Це перший офіційний дім Гаррі та Меган на величній території Віндзорського замку.

Скромний дім / Фото Realtor

Початок 2020 року: Ванкувер

Після оголошення про складання королівських обов'язків Гаррі та Меган на початку 2020 року орендували будинок на острові Ванкувер у Британській Колумбії, що у Канаді. Закритий комплекс має власний вихід до води та з трьох сторін оточений горами, озерами та пішохідними стежками.

Дім обладнаний французьким каміном 17 століття / Фото Realtor

Весна 2020 року: Беверлі-Гіллз, Каліфорнія

Після того, як у мережі оприлюднили адресу пари у Ванкувері, їм довелося переїхати у США. Прихистком став дім їхнього друга Тайлера Перрі, який дозволив королівській парі пожити в елегантному маєтку, виконаному у тосканському стилі. Перрі також забезпечував їх цілодобовою охороною, і його будинок є одним із 14 у закритій громаді, яку цілодобову охороняють.

Прекрасна приватна резиденція / Фото Realtor

Серпень 2020: Монтесіто, Каліфорнія

Будинок площею 1672 квадратних метрів має дев'ять спалень, 16 ванн, басейн, тенісний корт, рожеві сади та оливковий гай. На території є також чайна, гостьовий котедж із двома спальнями для відвідувачів та курник, наповнений врятованими птахами з фабричної ферми.

Зіркова пара придбала цю неймовірну резиденцію влітку 2020 року за 14,5 мільйонів доларів.

Омріяний дім Гаррі та Меган / Фото Realtor