Художниця розмалювала фасад будинку у Франції вишуканим мереживом ХІХ століття

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Вулична художниця з Варшави Ельжбета Димна, більше відома під ніком NeSpoon, здобула світове визнання завдяки своїм витонченим мереживним фрескам. І тепер вона принесла свій унікальний стиль у маленьке містечко французької Бретані.