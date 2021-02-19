Ідеальна реставрація: як в Іспанії реконструювали стару фермерську віллу

У Каталонії команда архітекторів та дизайнерів реконструювала занедбаний будинок із кам'яними стінами та оригінальним старовинними балками.

Забутий кам'яний фермерський будинок XIX століття в Іспанії делікатно відреставрований професійною командою дизайнерів та архітекторів.

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Вілла датується 1894 роком і має чарівне розташування серед пагорбів регіону Альт-Уржелл в Каталонії. Цей дім залишався в одній родині впродовж багатьох поколінь.

Старовинна сімейна резиденція / Фото Dwell

У 2017 році розпочався процес реконструкції старовинної нерухомості, яка включає головний будинок, сарай та прилеглий загон для тварин.

Ферма для сучасного сімейного відпочинку / Фото Dwell

Майно серед гір Іспанії визнано об'єктом культурної спадщини, тому процес удосконалення та реставрації мав відбутися згідно із всіх вимог історичної реконструкції.

Сільський характер кам'яної садиби / Фото Dwell

Головний будинок має площу 200 квадратних метрів. Команда зосередилася на реставрації, дотримуючись критерій мінімального втручання у фасад, щоб не змінити сільський характер цього старого та простого фермерського будинку. Процесом відбудови займалася архітекторка Валерія Мерола.

Старовинний облік майна / Фото Dwell

Одна з основних змін в інтер'єрі – зв'язок всіх трьох поверхів за допомогою нових сходів. Для того, аби відкрити тісні кімнати й додати у них світла та простору, видалили стіни. В результаті вийшов один суцільний простір. Також для максимального сонячного освітлення встановили нові вікна та двері.

Дерев'яні меблі виконані вручну місцевим теслею / Фото Dwell

Первісну старовинну споруду підкреслюють оригінальні кам'яні стіни та стельові балки, які ретельно очистили, щоб показати їх природню красу. Свіжа біла фарба та нова дубова підлога додали простору привітності.

Тиха тераса із гірським пейзажем / Фото Dwell

Мерола та команда Acabadomate створили простий і красивий сімейний будинок, який збалансовує історичну цінність та сучасну придатність для життя.