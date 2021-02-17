На відомому острові Серіфос завершилося будівництво незвичного дому, котрий буквально схований у скелястому схилі пагорба. Будівля має засклені отвори, котрі виходять на чудовий морський пейзаж.

Дім спроєктувала відома грецька фірма Mold Architects. Він розташований у відокремленій бухті в декількох метрах від моря.

Оригінально Кам'яний мінімалізм: розкішна історична вілла в Іспанії

Острів, на якому збудували дім, також має незвичну історію. Перша згадка про це місце є в гомерівській "Одіссеї" – це славнозвісний острів циклопів. Вражаючі види мають і свої мінуси: сильні вітри. Саме тому було прийнято рішення "заховати" будинок у ландшафт.

Будинок занурений у схил пагорба й орієнтований на воду / Фото Archdaily

По обидва боки дім обкладений кам'яними стінами, що розширюються на всю довжину будівлі, візуально з'єднуючи різні рівні плавними лініями до горизонту.

Басейн із прекрасним видом / Фото Archdaily

Житлові приміщення будинку повністю приховані під землею. Спальні у найвищій точці виходять всередину на сад у задньому дворику, а також на море через засклені розсувні двері.

Площа проєкту складає 360 квадратні метри / Фото Archdaily

На нижньому рівні розташований спільний простір та гостьові апартаменти. Зовнішні сходи, прорізані вздовж однієї з кам'яних стін, з'єднують три рівні та забезпечують доступ до головного входу, який виходить на антресоль з видом на житлову зону.

Відпочинок тут неймовірний / Фото Archdaily

Бетонні сходи в центрі будинку з'єднують рівень спальні з кухнею, їдальнею та житловою площею внизу.

Дім-печера – чудовий спосіб інтегрувати будівлю в унікальний ландшафт та захистити від природних чинників острова.

Більше фото неперевершеної будівлі: