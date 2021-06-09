Архітектурна студія ZJJZ завершила незвичний проєкт: готель який складається із чотирьох окремих хатин. Комплекс розташований у провінції Цзянсі, що на сході Китаю. Кожна споруда має площу у 60 квадратних метрів.

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Будинки-насіння мають текстурну поверхню з дзеркальним алюмінієвим фасадом та дах, вкритий сосновою черепицею.



Незвична споруда / Фото Archdaily

Дзеркальний фасад з алюмінію відображає навколишнє середовище, мінливу погоду та пори року. Ця металева поверхня набуває блиску червоної землі взимку, а навесні та влітку – зелених рослин.



Відпочинок тут неймовірний / Фото Archdaily

Світловідбивальне облицювання обрамляє кожен будинок, соснова черепиця надає спорудам теплу та м’яку естетику. Поєднання таких текстур дозволяє комплексу чудово поєднуватися з навколишньою природою.



Затишний дерев'яний інтер'єр / Фото Archdaily

Внутрішні стіни кожного насіннєвого будинку – це дерев’яні панелі. Зона за головною спальнею містить вхід, ванну кімнату та комірку. Мансарда та перший поверх з'єднані еліптичними сходами, які перетинають простір.