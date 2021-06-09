Архитектурная студия ZJJZ завершила необычный проект: отель, состоящий из четырех отдельных хижин. Комплекс расположен в провинции Цзянси на востоке Китая. Каждая постройка имеет площадь в 60 квадратных метров.

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Дома-семена имеют текстурную поверхность с зеркальным алюминиевым фасадом и крышу, покрытую сосновой черепицей.



Необычная постройка / Фото Archdaily

Зеркальный фасад из алюминия отражает окружающую среду, изменчивую погоду и время года. Эта металлическая поверхность приобретает блеск красной земли зимой, а весной и летом – зеленых растений.



Отдых здесь невероятный / Фото Archdaily

Светоотражающая облицовка обрамляет каждый дом, сосновая черепица предоставляет сооружениям теплую и мягкую эстетику. Сочетание таких текстур позволяет комплексу прекрасно сочетаться с окружающей природой.



Уютный деревянный интерьер / Фото Archdaily

Внутренние стены каждого семенного дома – это деревянные панели. Зона за главной спальней имеет вход, ванную комнату и ячейку. Мансарда и первый этаж соединены эллиптической лестницой, что пересекает пространство.