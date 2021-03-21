Інноваційне будівництво: перший у світі повномасштабний тунель для кораблів

Один із перших у світі повномасштабних корабельних тунелів планують звести в Норвегії. Майже двометровий корабельний перехід матиме пару кам’яних входів та забезпечить безпечне судноплавство.

Проєкт під назвою Stad матиме довжину 1,7 кілометра. Вважається, що це перший у світі тунель для великих кораблів. Будівництво планують розпочати у 2022 році.

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Норвезька прибережна адміністрація (NCA) отримала доручення від Міністерства транспорту та зв'язку розпочати підготовку до будівництва проєкту.

Тунель матиме кілька кам’яних входів / Фото Dezeen

Проєкт розроблений для забезпечення безпечнішого судноплавства вздовж західного узбережжя Норвегії. Корабельний тунель Stad з'єднає затоку Кьєдеполлен та Ванільвсфьорден. Завдяки новому тунелю вантажні та пасажирські судна вагою до 16 тисяч тонн зможуть уникнути небезпечних судноплавних шляхів навколо півострова Стад.

Безпечний маршрут для кораблів / Фото Dezeen

Океан Штад – одна з найбільш атмосферних зон уздовж узбережжя Норвегії. Судновий тунель зможе покращити безпеку на морі. У проєкті підкреслили характерні кам'яні стіни півострова, щоб створити дизайн, який забезпечить вражаючий візуальний ефект, а також поєднає його природне середовище.

Особливий проєкт / Фото Dezeen

На західній стороні тунелю наявна дорога буде перенаправлена по новому мосту, який забезпечить оглядовий майданчик для спостереження за суднами та човнами, що наближаються до тунелю.

Внутрішня частина тунелю буде освітлена світлодіодними шлангами, які також функціонують як система пошуку дороги.