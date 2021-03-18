Завершився ремонт однієї із найвідоміших набережних світу з казковим виглядом на океан. Фантастична зона розташована у східній частині міста Шеньчжень.

Красивий громадський простір розташований на узбережжі Янтяня та має довжину у 19,5 кілометра. Тайфун 14 рівня за шкалою Бофорта зруйнував повністю прибережну зону у 1983 році. Тільки у 2020 році було завершено проєкт реконструкції простору.

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Проєкт належить архітектурній студії eLandscript Studio.

Казковий вид / Фото Archdaily

Реалізована частина ремонтних робіт має довжину у 11 кілометрів. Туристичні місця з вражаючими пейзажами, включаючи Дамейшу, Сяомейшу та Бейзайцзяо, з'єднані новою набережною.

Прогулянки тут будуть неймовірні / Фото Archdaily

Доріжка відпочинку з туристичними та спортивними елементами також простягається до вулиці Сіфод, яка є набережною разом із місцевими комерційними кварталами.

Прекрасна прибережна зона / Фото Archdaily

Нова набережна відповідає вищим вимогам безпеки та деталям із високою стійкістю до клімату. Відкриті простори спроєктовані з врахування потреб інклюзивності та гнучкості. Новий простір є енергійною набережною світового класу.

Вид на океан / Фото Archdaily

Проєкт реконструкції набережної складається з трьох коридорів: наявної дороги, велосипедної доріжки та пішохідної доріжки. Доріжки та сходи плавно рухаються по схилу до підвісної набережної, посилюючи вертикальний зв’язок між двома коридорами. Оглядові майданчики розташовані вздовж велосипедної доріжки.

Оновлений громадський простір / Фото Archdaily

Нижня частина балюстради складається зі збірних бетонних модулів, а верхня частина – з нержавіючої сталі та поруччя з обробленого дерева. Високі крісла забезпечують найкраще місце для відвідувачів, щоб насолодитися чудовими краєвидами порту Янтянь. Дизайн посадки зелені відповідає тропічному стилю.