Інноваційний розвиток: як виглядає новий футуристичний кампус серед пустелі

Освітній кампус та транзитний вузол планують звести у найсухішій пустелі Північної Америки. Розроблено дизайн, який буде зосереджуватися на екологічній стійкості та обміні знаннями.

Кампус Hyperloop буде просвітницькою будівлею та святилищем науки у штаті Невада. Окрім наукових та просвітницьких споруд, планується будівництво транзитного вузла через пустелю.

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Новітній футуристичний комплекс зведуть у пустелі Мохаве.

Споруда майбутнього / Фото Yanko Design

Команда архітекторів переосмислює майбутнє пустелі Мохаве, яка є найсухішою пустелею Північної Америки й простягається на чотири штати. Нові споруди будуть наповнені оазисом зелені та дерев. Кампус має стадіонний дизайн з плавними кривими, що межують з чотирма внутрішніми двориками, що мають водні елементи для підтримки росту високих пальм та іншої зелені, що також забезпечить природне охолодження та вентиляцію в просторі.

Космічна архітектура посеред пустелі / Фото Yanko Design

Будівлі стануть симбіозом між грубим ландшафтом та культовою технологією. Споруда була спроєктована так, щоб плавно підніматися з пустельної землі Невади, перетинаючи та змінюючи рівні.

Розвиток та інновації / Фото Yanko Design

Суттю кампусу пустелі є виняткові форми інклюзивного обміну знаннями з освітніми екскурсіями та кількома технічними ядрами.