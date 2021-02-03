Доволі рідко можна знайти рівну ділянку для свого будинку. Втім, нерівна поверхня зовсім не привід витрачати кошти та вносити суттєві зміни у довкілля.
Джерело: ArchDaily
Чудова функціональна віла розташована поблизу данського міста Орхус. Дивовижний будинок став окрасою хвилястого узлісся.
До теми Грандіозна кругла вілла у польському лісі – прекрасні фото неймовірного будинку
Це гарне місце дарує не лише неймовірні краєвиди, а й створює виклик для архітектора. Відповіддю на нього є “складений диск” – дизайн, який дозволяє увійти в фасад будинку на одному рівні, але отримати доступ до саду з будинку на двох рівнях.
Затишна тераса для насолоди краєвидами / Фото ArchDaily
Сам будинок передає динамічну взаємодію із ландшафтом. Для досягнення цього ефекту горизонтальні лінії доповнюються косим дахом. Разом вони обрамляють приємний приватний простір, який максимально вписується у довкілля.
Витончений скандинавський стиль / Фото ArchDaily
Домінуючим елементом дизайну і головною архітектурною особливістю інтер’єру будинку є стіна, обшита масляним шпоном дуба. Це декоративний елемент, що забезпечує тепло і текстуру будинку. Дубова стіна створює унікальну та медитативну атмосферу з чітким посиланням на скандинавську природу та традиції.
Зона сімейного хюґе / Фото ArchDaily
Характерною особливістю будинку є поєднання різних матеріалів: камінь і бетон сприяють сировинним і фактурним якостям будинку, дубова стіна вносить тепло і глибину, а штукатурка виконує функцію декоративної акустичної стелі.
Цей скандинавський дім – яскравий приклад хорошої інтеграції в ландшафт для економії коштів та максимального збереження атмосфери природнього довкілля.