Доволі рідко можна знайти рівну ділянку для свого будинку. Втім, нерівна поверхня зовсім не привід витрачати кошти та вносити суттєві зміни у довкілля.

Джерело: ArchDaily

Чудова функціональна віла розташована поблизу данського міста Орхус. Дивовижний будинок став окрасою хвилястого узлісся.

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Це гарне місце дарує не лише неймовірні краєвиди, а й створює виклик для архітектора. Відповіддю на нього є “складений диск” – дизайн, який дозволяє увійти в фасад будинку на одному рівні, але отримати доступ до саду з будинку на двох рівнях.

Затишна тераса для насолоди краєвидами / Фото ArchDaily

Сам будинок передає динамічну взаємодію із ландшафтом. Для досягнення цього ефекту горизонтальні лінії доповнюються косим дахом. Разом вони обрамляють приємний приватний простір, який максимально вписується у довкілля.

Витончений скандинавський стиль / Фото ArchDaily

Домінуючим елементом дизайну і головною архітектурною особливістю інтер’єру будинку є стіна, обшита масляним шпоном дуба. Це декоративний елемент, що забезпечує тепло і текстуру будинку. Дубова стіна створює унікальну та медитативну атмосферу з чітким посиланням на скандинавську природу та традиції.

Зона сімейного хюґе / Фото ArchDaily

Характерною особливістю будинку є поєднання різних матеріалів: камінь і бетон сприяють сировинним і фактурним якостям будинку, дубова стіна вносить тепло і глибину, а штукатурка виконує функцію декоративної акустичної стелі.

Цей скандинавський дім – яскравий приклад хорошої інтеграції в ландшафт для економії коштів та максимального збереження атмосфери природнього довкілля.