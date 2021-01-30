У лісовому масиві поблизу Варшави побудували будинок, на який просто неможливо не звернути увагу.

Джерело: Wallpaper

Команда архітекторів під наставництвом Пшемека Ольчика створила будинок у формі кола глибоко в лісах Польщі.

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Приватна резиденція має дивовижні форми та ефект повного занурення у природу.

Будинок-коло / Фото Wallpaper

Вілла має площу 400 квадратних метрів. Вона виготовлена з бетону та вкрита панелями з африканського дерева.

Панорамні вікна підібрані спеціально для прекрасних видів / Фото Wallpaper

Поєднання природи та геометрії створило унікальний інтимний будинок, який вже став величним представником такого роду архітектури. У ньому чітко дотриманий баланс об’єму та світла, матеріалів та навколишнього середовища.

Сосни за кілька сантиметрів від дому / Фото Wallpaper

Будинок на два поверхи має традиційне планування із загальними житловими приміщеннями на рівні землі. Великі вікна, скляні простори та тераси створюють неймовірний комфорт для цього дому.

Ліс та дім у повній гармонії / Фото Wallpaper

Нагорі розташовані спальні кімнати разом із неформальною сімейною кімнатою. Вражаючі білі скульптурні сходи з'єднують два поверхи.

Цей проєкт – фантастичне поєднання особливої архітектури та природного середовища.