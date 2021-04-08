Історичне обличчя торгового центру: редизайн паризького центру моди

Універмаг La Samaritaine – це культове місце у Парижі, засноване ще у 1870 році. Редизайн паризького торгового закладу відновлює його історичну цінність та особливість.

Торговий центр La Samaritaine, який є пам'яткою архітектури, відкриває свої двері для відвідувачів після вражаючого редизайну. Універмаг закрився у 2005 році з міркувань безпеки будівлі, а загальний проєкт реконструкції був доручений всесвітньо відомій архітектурній студії SANAA.

Читайте також Бамбуковий фасад дому моди: унікальний магазин, що дивує виглядом

Універмаг La Samaritaine заснований у далекому 1870 році. Це своєрідна ікона Парижа, символічна для епохи Другої імперії.

Друга французька імперія тривала у з 1852 по 1870 рік. Це період в історії Франції, що збігається з часом правління імператора Наполеона III.

Історичне місце / Фото Аrchdaily

Поява нової архітектурної типології універмагу у французькій столиці зробила революцію в торгівлі. Невеликий магазин розширився до серії будівель, що займали два міські квартали. Пам'ятка архітектури є місцем взаємодії елементів модерну та арт-деко.



Неймовірний редизайн / Фото Аrchdaily

Після реконструкції будівля отримала новий фасад. Він матиме хвилясте скло та є продовженням авангардистського духу цього району. Окрім торгових площ у споруді планують розмістити 5-зірковий готель, 96 одиниць соціального житла, офіси та дитячу кімнату.

Шикарний дизайн / Фото Аrchdaily

Згідно із проєктом реставрації знакові елементи фасаду в стилі модерн та кольорові емальовані плитки були відновлені разом із парадними сходами та скляним мансардним вікном атріуму універмагу.



Унікальний фасад / Фото Аrchdaily

Нова торгова площа розподілена на три поверхи вздовж центральної осі будівлі та з'єднує будинки на обох кінцях майданчика.



Архітектурна пам'ятка моди / Фото Аrchdaily

Торговий центр La Samaritaine мав відкрити свої двері минулої весни, але пандемія відстрочила цю подію на 2021 рік.