Італійська мрія: сучасна вілла, яка вражає затишком та комфортом
В Італії побудували будинок, який чудово підійде для сімейних потреб та дружніх вечірок.
Джерело:Archdaily
Новий проєкт Сarola Vannini Architecture розташований у чарівному тосканському оливковому гаю.
Цікаво Розколений навпіл: незвична форма дому у Мельбурні
Будинок задуманий як певний фільтр, який поєднується з навколишнім зовнішнім простором.
Чудова зона для релаксу / Фото Archdaily
Розсувні двері відкриваються у бік саду і знаходяться на одній лінії між собою, щоб забезпечити видимість будівлі в будь-якому напрямку.
Охайна територія / Фото Archdaily
Просторий монументальний коридор окреслює будинок по всій довжині, зосереджуючи увагу на басейні та символічному кипарисі з протилежних сторін. Нічна зона розділена на дві спальні та дві ванні кімнати. Головна спальня виходить на довгий ґанок, який оточує будинок і веде до басейну.
Елегантний інтер'єр / Фото Archdaily
У ванних кімнатах є смоляний шпон, який імітує кольори навколишньої природи. Денна зона розділена на різні функціональні частини. Прозорий камін забезпечує цілісність та затишок внутрішнього простору.
Місце для розмов та відпочинку з книжками / Фото Archdaily
Ця вілла – фантастична італійська мрія, яка манить спокоєм, комфортом та можливістю незабутньо провести час у колі друзів та сім'ї.
Поділитися новиною