В Италии построили дом, который прекрасно подойдет для семейных нужд и дружеских вечеринок.

Новый проект Сarola Vannini Architecture расположен в очаровательной тосканской оливковой роще.

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Дом задуман как некий фильтр, который сочетается с окружающим внешним пространством.

Великолепная зона для релакса / Фото Archdaily

Раздвижные двери открываются в сторону сада и находятся на одной линии между собой, чтобы обеспечить видимость здания в любом направлении.

Опрятная территория / Фото Archdaily

Просторный монументальный коридор определяет дом по всей длине, сосредоточивая внимание на бассейне и символическом кипарисе с противоположных сторон. Ночная зона разделена на две спальни и две ванные комнаты. Главная спальня выходит на долгое крыльцо, которые окружает дом и ведет к бассейну.

Элегантный интерьер / Фото Archdaily

В ванных комнатах есть смоляной шпон, который имитирует цвета окружающей природы. Дневная зона разделена на различные функциональные части. Прозрачный камин обеспечивает целостность и уют внутреннего пространства.

Место для разговоров и отдыха с книгами / Фото Archdaily

Эта вилла – фантастическая итальянская мечта, которая манит спокойствием, комфортом и возможностью незабываемо провести время в кругу друзей и семьи.