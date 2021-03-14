Італійська мрія: сучасна вілла, яка вражає затишком та комфортом

В Італії побудували будинок, який чудово підійде для сімейних потреб та дружніх вечірок.

Новий проєкт Сarola Vannini Architecture розташований у чарівному тосканському оливковому гаю.

Цікаво Розколений навпіл: незвична форма дому у Мельбурні

Будинок задуманий як певний фільтр, який поєднується з навколишнім зовнішнім простором.

Чудова зона для релаксу / Фото Archdaily

Розсувні двері відкриваються у бік саду і знаходяться на одній лінії між собою, щоб забезпечити видимість будівлі в будь-якому напрямку.

Охайна територія / Фото Archdaily

Просторий монументальний коридор окреслює будинок по всій довжині, зосереджуючи увагу на басейні та символічному кипарисі з протилежних сторін. Нічна зона розділена на дві спальні та дві ванні кімнати. Головна спальня виходить на довгий ґанок, який оточує будинок і веде до басейну.

Елегантний інтер'єр / Фото Archdaily

У ванних кімнатах є смоляний шпон, який імітує кольори навколишньої природи. Денна зона розділена на різні функціональні частини. Прозорий камін забезпечує цілісність та затишок внутрішнього простору.

Місце для розмов та відпочинку з книжками / Фото Archdaily

Ця вілла – фантастична італійська мрія, яка манить спокоєм, комфортом та можливістю незабутньо провести час у колі друзів та сім'ї.